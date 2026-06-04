Autofahrer rast gegen zwei Bäume – Lebensgefahr

Schwerer Verkehrsunfall in der Nähe der Galopprennbahn Bad Doberan: Ein 38-jähriger Autofahrer hat am Donnerstagmorgen die Kontrolle verloren und ist gegen zwei Bäume geprallt. Er wurde schwer verletzt und befindet sich in Lebensgefahr.

Wie die Polizei sagte, regnete es zum Unfallzeitpunkt offenbar, die Straße war entsprechend nass und rutschig. Der 38-Jährige kam mit seinem Ford Fiesta nach rechts von der L12 ab und prallte mit hohem Tempo gegen einen Baum.

Kleinwagen gegen zwei Bäume: Fahrer in Lebensgefahr

Der Kleinwagen wurde gegen einen zweiten Baum geschleudert und blieb dann schwer beschädigt mitten auf der Straße stehen. Der 38-Jährige war in seinem Wrack eingeklemmt und musste von Feuerwehrleuten mit schwerem Gerät herausgeschnitten werden. Er kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus.

Das könnte Sie auch interessieren: Streit bei Pokerrunde eskaliert: Mann sticht auf Mitspieler ein

Am Wagen entstand Totalschaden. Die L12 blieb während der Unfallaufnahme und der Bergung des Fahrzeugs zeitweise voll gesperrt. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.