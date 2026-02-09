Betrunkener Autofahrer flüchtet vor Polizei – und rast in ein Haus

Ein betrunkener Autofahrer ist in Crivitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) gegen eine Hauswand gefahren. Er war in der Nacht zum Montag vor einer Polizeikontrolle geflüchtet und dabei deutlich zu schnell gefahren, wie die Polizei sagte.

Beim Abbiegen habe der 33-Jährige die Kontrolle über seinen Wagen verloren und sei geradeaus gegen die Fassade gekracht. Dabei habe er auch eine Ampel und die Schaufensterscheibe eines Geschäfts beschädigt.

Crash in Crivitz: Autofahrer pustet 1,2 Promille

Der Autofahrer wurde der Polizei zufolge leicht verletzt, lehnte jedoch eine medizinische Behandlung ab. Ein Atemalkoholtest ergab demnach 1,2 Promille.

Als dem Mann Blut abgenommen werden sollte, habe er sich gewehrt und zwei Polizisten dabei leicht verletzt. Die Beamten hätten ihren Dienst aber fortsetzen können. Der entstandene Sachschaden belaufe sich insgesamt auf rund 20.000 Euro. (dpa)