Ein Fahrer flieht vor einer Verkehrskontrolle und kommt mit seinem Auto von der Straße ab.

Als ein Autofahrer vor einer Polizeikontrolle flieht, landet er im Fluss (Symbolbild). Jan Woitas/dpa

Ein Fahrer ist vor der Polizei geflüchtet und mit seinem Auto in einem Seitenarm der Elde gelandet. Der Mann hatte eine Kontrolle der Polizei in Neustadt-Glewe (Landkreis Ludwigslust-Parchim) umfahren, wie ein Sprecher mitteilte.

Dabei kam der 54-Jährige mit seinem Wagen von der Straße ab, das Auto prallte gegen einen Stromkasten, überschlug sich und versank in dem Fluss. Der Fahrer befreite sich aus dem sinkenden Auto, er wurde leicht verletzt.

Ölsperre eingerichtet

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Um auszuschließen, dass weitere Menschen in dem versunkenen Wagen waren, suchten Taucher das Auto ab. Sie hätten keine weiteren Insassen gefunden.

Aufgrund von ausgetretenem Öl wurde am Fluss eine Ölsperre eingerichtet. Der Schaden des Unfalls wird auf etwa 80.000 Euro geschätzt. Die Polizei vermutet, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis hat. (dpa/mp)