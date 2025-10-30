Autofahrer (63) fährt in Autohaus – Schaden ist enorm

Ein Mann verliert in Boizenburg die Kontrolle über sein Auto und prallt gegen mehrere Fahrzeuge – der Schaden ist enorm.

Bei einem Verkehrsunfall in Boizenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Nach Angaben der Polizei kam ein 63 Jahre alter Autofahrer offenbar aufgrund eines medizinischen Notfalls von der Straße ab.

Boizenburg: Auto prallt gegen Fahrzeuge vor Autohaus

Sein Auto prallte daraufhin gegen vier Ausstellungsfahrzeuge eines Autohauses. Der Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Das könnte Sie auch interessieren: Wieder schwerer Unfall an unbeschranktem Bahnübergang – Autofahrerin schwer verletzt

Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. (mp/dpa)