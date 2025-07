Autofahrer (22) stirbt bei Frontalcrash mit Lastwagen

Bei einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen zwischen Anklam und Ducherow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist ein 22-jähriger Autofahrer gestorben.

Ersten Erkenntnissen zufolge geriet der 57-jährige Fahrer des Lastwagens aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit dem Auto, wie die Polizei mitteilte.

Mann starb noch an der Unfallstelle

Der junge Mann wurde am Sonntagabend in seinem Auto eingeklemmt und erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die B109 war wegen des Unfalls bis zum Morgen gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (dpa/mp)