Autofahrer (22) rast gegen Baum und stirbt

Ein 22 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall in Nordwestmecklenburg ums Leben gekommen.

Der Mann war am frühen Nachmittag auf der Gemeindestraße zwischen Klein Trebbow und Hof Meteln bei Schwerin unterwegs. Dann kam er mit seinem Auto nach rechts von der Straße ab und raste gegen einen Baum, so die Polizei Rostock.

Der 22-Jährige starb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Die Unfallursache ist aktuell unklar. (dpa/mp)