Autobahn schon wieder voll gesperrt – aber das aus gutem Grund

Immer wieder kam es in den vergangenen Monaten tageweise zur Vollsperrung der A24. Grund war der Ersatz zweier maroder Brücken. Jetzt ist das Ende in Sicht.

Seit Jahresbeginn ist die A24 wiederholt wegen Arbeiten an maroden Brücken zwischen den Anschlussstellen Hagenow und Wöbbelin in Mecklenburg-Vorpommern voll gesperrt gewesen – jetzt stehen die Arbeiten vor dem Abschluss. Heute ist noch einmal die Fahrtrichtung Berlin auf dem rund 17 Kilometer langen Abschnitt dicht, weil Schutzeinrichtungen abgebaut werden.

Zwischen 8 Uhr und 16 Uhr muss die Autobahn an der Anschlussstelle Hagenow verlassen werden, wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte. Fahrzeuge müssen eine Umleitung bis zur Anschlussstelle Wöbbelin nehmen.

Ende Juni weitere Vollsperrung geplant

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In den vergangenen Monaten wurden zwei marode Brücken bei Neu Zachun und Lüblow über die Bahnstrecke Hamburg-Berlin durch Behelfsbrücken ersetzt. Voraussichtlich Anfang Juli werde alles fertig sein, hieß es. Derzeit liefen letzte Arbeiten. „Voraussichtlich Ende Juni wird es im Zuge dessen noch einmal zu einer kurzen Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Berlin kommen“, erläuterte ein Sprecher der Autobahn GmbH.

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Für die Arbeiten wurde die Großsanierung der Bahnstrecke Hamburg-Berlin genutzt. Die Komplettsperrung dieser Strecke endet am 14. Juni. An den beiden Brückenbaustellen wurde der Verkehr in Richtung Hamburg über die Richtungsfahrbahn Berlin geleitet. Es gab immer wieder aber auch Tage mit Vollsperrung. (dpa)