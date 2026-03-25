Autobahn bei Hamburg voll gesperrt – und das bis Donnerstag

Pendler aufgepasst: Die A24 ist seit Mittwochmorgen im Westen Mecklenburg-Vorpommerns erneut gesperrt – sowohl in Richtung Hamburg als auch in Richtung Berlin. Es ist nicht das erste Mal in diesem Jahr.

Seit den Morgenstunden ist die Autobahn 24 im Westen Mecklenburgs sowohl in Richtung Berlin als auch in Richtung Hamburg erneut gesperrt. Zwischen den Anschlussstellen Hagenow und Wöbbelin im Kreis Ludwigslust-Parchim begann die Sperrung wie geplant, wie ein Polizeisprecher sagte.

Nach früheren Angaben der Autobahn-Gesellschaft soll die Sperrung voraussichtlich bis Donnerstag um 10.00 Uhr bestehen. Autofahrer und Autofahrerinnen werden aufgerufen, ausschließlich die ausgeschilderte Umleitung zu nutzen. In Fahrtrichtung Hamburg werden Fahrzeuge demnach an der Anschlussstelle Wöbbelin, in Richtung Berlin an der Anschlussstelle Hagenow von der Autobahn abgeleitet.

Autobahn gesperrt: Behelfsbrücken sollen massive Behinderungen verhindern

Der Abschnitt ist zum wiederholten Mal in diesem Jahr gesperrt. Grund für die wiederkehrenden Sperrungen sind Brückenbauarbeiten. Nach früheren Angaben der Autobahn-Gesellschaft sollen bei Neu Zachun und Lüblow zwei Behelfsbrücken errichtet werden. Diese sollen bestehende Brücken ersetzen, die in keinem guten Zustand seien.

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Über die zu ersetzenden Brücken verläuft die Fahrbahn in Richtung Hamburg. Die neuen Behelfsbrücken sollen lange und massive Behinderungen durch Brückenschäden verhindern. Im Fall der Fälle könnte der Verkehr dann zumindest über eine Seite der Autobahn geleitet werden. (dpa/mp)