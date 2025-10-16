Auto überschlägt sich: Zeugen retten schwer verletzte 21-Jährige

Dramatischer Unfall im Landkreis Vorpommern-Greifswald: Eine 21 Jahre alte Autofahrerin ist am Nachmittag nahe Liepe schwer verletzt worden.

Die Frau war nach Angaben der Polizei mit ihrem Auto von Liepe in Richtung Grüssow unterwegs, als sie in einer Kurve von der Straße abkam. Ihr Wagen touchierte einen Baum, überschlug sich und blieb auf einem Feld auf dem Dach liegen.

Zeugen leisteten Erste Hilfe nach Unfall bei Liepe

Zeugen zogen sie aus dem Wrack, leisteten Erste Hilfe, verständigten die Rettungskräfte und den Vater der Frau, der kurze Zeit später eintraf. Die Verletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in das Klinikum Neubrandenburg geflogen.

Die Polizei geht davon aus, dass die junge Fahrerin mit überhöhter Geschwindigkeit in die Kurve gefahren ist. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf rund 11.000 Euro geschätzt. Ein Abschleppdienst barg das Fahrzeugwrack. (dpa/mp)