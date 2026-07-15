Im Rostocker Stadthafen stürzt ein Fahrzeug ins Wasser. Einsatzkräfte finden zwei Tote. Die Ursache des Unfalls bleibt vorerst ungeklärt.

Ein Auto ist am Nachmittag im Rostocker Stadthafen ins Wasser gestürzt. In dem Fahrzeug fanden Einsatzkräfte zwei Tote, wie die Polizei mitteilte. Die Hintergründe des Vorfalls im Bereich der Haedge-Halbinsel sind noch unklar.

Zeugen hatten gegen 15.30 Uhr die Rettungsleitstelle über ein Fahrzeug informiert, das in Höhe des dortigen Krans in die Warnow gefahren war. Der Wagen versank innerhalb weniger Minuten.

Neben Polizisten und Feuerwehrleuten war auch die Wasserschutzpolizei im Einsatz und sicherte die Einsatzstelle mit zwei Streifenbooten ab. (dpa)