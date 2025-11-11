Auto prallt gegen Baum – zwei Tote nach Unfall auf B108

Bei einem Unfall auf der B108 zwischen Waren und Moltzow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) sind zwei Männer ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei kam das Auto in der Nacht zu Montag auf Höhe von Marxhagen aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve von der Straße ab und prallte gegen einen Baum.

Ein automatischer digitaler Notruf wurde aus dem Auto ausgelöst. Zudem alarmierte ein Zeuge die Rettungskräfte.

Unfall in Marxhagen: Zwei Männer sterben am Unfallort

Für die beiden Männer im Alter von 32 und 27 Jahren kam jedoch jede Hilfe zu spät. Sie starben noch an der Unfallstelle. Die Straße war während der Rettungs- und Bergungsarbeiten voll gesperrt. Die Polizei ermittelt nun zur genauen Unfallursache. (dpa/mp)