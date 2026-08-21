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Im Norden
Auto prallt gegen Bäume und fängt Feuer – Fahrer stirbt noch am Unfallort
Ein 29-Jähriger verliert im Landkreis Vorpommern-Greifswald in einer Kurve die Kontrolle über sein Auto. Der Pkw gerät in Brand.
Ein 29 Jahre alter Mann ist am späten Nachmittag im Landkreis Vorpommern-Greifswald tödlich verunglückt.
Er kam zwischen den Ortschaften Pritzwald und Rubenow mit seinem Auto in einer Kurve von der Straße ab und kollidierte mit mehreren Bäumen, wie die Polizei mitteilte. Danach geriet der Wagen auf einem angrenzenden Feld in Brand.
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Der Fahrer starb nach Polizeiangaben noch am Unfallort an seinen schweren Verletzungen. Die Ursache für den Crash ist bisher unklar. Zur Ermittlung des genauen Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger eingeschaltet. (dpa)
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