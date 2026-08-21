Im Norden

Auto prallt gegen Bäume und fängt Feuer – Fahrer stirbt noch am Unfallort

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht mit Blaulicht auf einer Landstraße. (Symbolbild) IMAGO / Fotostand

Ein 29-Jähriger verliert im Landkreis Vorpommern-Greifswald in einer Kurve die Kontrolle über sein Auto. Der Pkw gerät in Brand.