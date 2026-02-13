Auto kracht in Lkw – Fahrer stirbt am Unfallort

Tödlicher Unfall auf der A24 bei Parchim: Ein 40-jähriger Autofahrer ist in Richtung Hamburg in einen vorausfahrenden Lkw geprallt. Die Autobahn war stundenlang gesperrt.

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A24 bei Parchim ist ein 40-jähriger Autofahrer tödlich verunglückt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sei er mit seinem Fahrzeug in Richtung Hamburg in einen vorausfahrenden Lkw gekracht. Der Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Die genaue Unfallursache ist noch unklar. Zur Ermittlung der Unfallumstände wurde ein externer Sachverständiger hinzugezogen, wie die Polizei mitteilte. Durch den Unfall war die Bundesstraße für mehrere Stunden gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird nach Polizeiangaben auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

Das könnte Sie auch interessieren: Glätte-Unfall im Norden: Bus rutscht in Straßengraben – Großaufgebot rettet Fahrgäste

Diese tragische Kollision reiht sich in eine Serie schwerer Unfälle zwischen Pkw und Lkw in der Region ein. Die Polizei untersucht nun die genauen Umstände, die zu diesem tödlichen Zusammenstoß geführt haben. (mp/dpa)