Auto gerät auf Gegenfahrbahn – mehrere Verletzte im Norden

Bei einer Kollision zweier Autos auf der Bundesstraße 194 in Negast (Landkreis Vorpommern-Rügen) sind drei Menschen leicht verletzt worden.

Laut Angaben der Polizei brachten Rettungskräfte einen 59-Jährigen am Freitagabend für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus, ein 24-Jähriger und eine 27-Jährige ließen sich am Unfallort kurz ärztlich behandeln.

Drei Verletzte – 20.000 Euro Schaden

Ersten Erkenntnissen zufolge geriet der 59 Jahre alte Autofahrer aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Das entgegenkommende Fahrzeug versuchte noch auszuweichen, beide Autos stießen jedoch seitlich zusammen.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen des 24-jährigen Fahrers und seiner 27-jährigen Beifahrerin in einen Straßengraben geschleudert. Zur Unfallaufnahme und Bergung der beiden Pkws wurde die Straße halbseitig gesperrt. Die Polizei schätzt den Schaden auf knapp 20.000 Euro. (dpa)