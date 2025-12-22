Auto fliegt durch die Luft – Fahrer stirbt

Ein 29-Jähriger ist in Warsow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und an seinen Verletzungen gestorben.

Der Mann war aus bislang unbekannter Ursache in einer Kurve von der Straße abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Durch den folgenden Aufprall wurde das Fahrzeug durch die Luft geschleudert. Feuerwehrleute befreiten den eingeklemmten Fahrer am Sonntagabend aus seinem Wagen. Der Mann starb den Angaben zufolge noch am Unfallort. (dpa)