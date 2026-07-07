Auf der Autobahn 20 sind zwei Menschen nach einem heftigen Unfall in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die Notfallfahrzeuge des Rettungsdienstes und der Polizei waren lange im Einsatz bei dem Unfall in Volschöw. (Symbolbild) IMAGO / Eibner

Bei zwei Unfällen in Mecklenburg-Vorpommern sind insgesamt fünf Menschen verletzt worden, allein vier davon auf der Autobahn 20 bei Völschow (Landkreis Vorpommern-Greifswald).

Nach aktuellem Kenntnisstand war dort ein 38-jähriger Mann aus bislang ungeklärter Ursache auf das vor ihm fahrende Auto aufgefahren, wie das Polizeipräsidium in Neubrandenburg mitteilte. Dieses Fahrzeug wurde durch das Auffahren nach rechts von der Straße geschleudert, überschlug sich und blieb anschließend in einem angrenzenden Feld stehen.

A20: Schwere Verletzungen nach Auffahr-Unfall

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Die beiden 61 Jahre alten Insassen des Wagens wurden schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Fahrer und Beifahrer aus dem Auto des mutmaßlichen Unfallverursachers wurden nach aktuellem Stand zudem leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt nach ersten vorsichtigen Schätzungen laut Polizei rund 23.000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Nach dem Unfall zwischen den Anschlussstellen Jarmen und Anklam wurde die Autobahn in Richtung Berlin für mehrere Stunden gesperrt.

Bei einem weiteren Unfall in Malchin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) wurde eine 78-Jährige leicht verletzt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Rund um den Unfallort gab es während des Polizei- und Rettungseinsatzes ebenfalls Verkehrsbehinderungen. (dpa/mp)