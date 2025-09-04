Auf dem Amt: Mann dreht wegen Kosten für neuen Ausweis durch

Als die Rechnung kam, eskalierte die Situation: Ein Mann ist in Barth (Landkreis Vorpommern-Greifswald) durchgedreht – weil ihm die Kosten für seinen neuen Ausweis zu hoch waren.

Wie die Polizei Neubrandenburg sagte, war der 38-Jährige am Dienstag in einem Amtsgebäude erschienen. Er hatte eine Aufforderung erhalten, einen neuen Personalausweis zu beantragen.

Mann schubst Amtsmitarbeiterin und wird handgreiflich

Nach derzeitigem Kenntnisstand habe die Ordnungsamtsmitarbeiterin den abgelaufenen Ausweis des Mannes deaktiviert und den Antrag für einen neuen auf den Weg gebracht, so eine Polizeisprecherin. Dabei habe der Mann sich erkundigt, ob der neue Ausweis kostenpflichtig sei, was die Mitarbeiterin bejahte.

Als Reaktion auf diese Antwort habe der Mann die Beherrschung verloren. Er verlangte seinen abgelaufenen Ausweis zurück, schubste die Frau gegen einen Drucker und riss ihr seinen alten Ausweis aus den Händen. Anschließend flüchtete er.

Gegen den 38-Jährigen wird nun unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte oder gleichgestellte Personen ermittelt, so die Polizei. (mp)