Auf Autobahn: Zeuge meldet auffällige Fahrweise – Lkw-Fahrer hat jetzt mächtig Ärger

Ein Zeuge meldet eine auffällige Fahrweise eines Lkw-Fahrers auf der Autobahn 20. Die Polizei stoppt den Mann. Ein Atemalkoholtest bestätigt den Verdacht der Trunkenheit am Steuer.

Nach einem Zeugenhinweis hat die Autobahnpolizei einen völlig betrunkenen Lastwagenfahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 54-Jährige sei am Dienstagabend in Schlangenlinien auf der A20 in Richtung Lübeck unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Die Beamten stoppten und kontrollierten den Fahrer. Ein Atemalkoholtest ergab den Angaben zufolge einen Wert von 1,59 Promille.

Ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet. Die Polizei stellte außerdem die Fahrzeugschlüssel sicher. (dpa)