Ein Auto kommt bei Ludwigslust aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Für den 60-jährigen Fahrer und seine 59 Jahre alte Beifahrerin kommt jede Hilfe zu spät.

Bei einem Autounfall auf der Autobahn 14 bei Ludwigslust sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Die Autobahn blieb stundenlang gesperrt.

Ein 60-jähriger Mann sei mit seinem Wagen aus noch unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei mit. Beim Eintreffen der Beamten befanden sich der Mann und seine Beifahrerin demnach noch im Fahrzeug und waren eingeklemmt.

Die Frau im Alter von 59 Jahren starb trotz Reanimation noch an der Unfallstelle. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, wo er aber noch am Abend verstarb. Die A14 in Fahrtrichtung Dresden war noch bis in den späten Abend hinein gesperrt. (dpa)