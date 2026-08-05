Ein 56-Jähriger gerät bei Arbeiten in einem Silo in Wolgast in eine Förderschnecke – er kommt mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus.

Der verletzte Arbeiter kam mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik. (Symbolfoto) dpa

Bei einem Arbeitsunfall in Wolgast ist ein 56-Jähriger lebensbedrohlich verletzt worden. Auch andere Mitarbeiter werden betreut.

Nach derzeitigen Erkenntnissen sei er am Mittwoch bei Arbeiten in einem Silo in eine Förderschnecke geraten, teilte die Polizei mit.

Er wurde demnach durch Rettungskräfte versorgt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Für weitere Mitarbeiter sei ein Kriseninterventionsteam zur Betreuung eingesetzt worden. (dpa)