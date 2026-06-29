Tagelang haben rund 65.000 Menschen in Lärz geschwitzt, gefeiert und getanzt. Doch für einige endet das Fusion-Festival mit einer Strafanzeige.

Das Fusion-Festival in Lärz: Rund 65.000 Menschen haben in diesem Jahr mitgefeiert. picture alliance/dpa | Philip Dulian

Bei Verkehrskontrollen rund um das diesjährige Fusion-Festival an der Mecklenburgischen Seenplatte hat die Polizei 48 Fälle gezählt, bei denen Menschen unter Einfluss von Betäubungsmitteln am Steuer saßen. Zudem seien acht Strafanzeigen wegen des Besitzes oder Handelns mit Drogen aufgenommen worden, wie die Landes- und Bundespolizei sowie das Hauptzollamt Stralsund mitteilten.

Rund 70 Bundespolizeibeamte seien im Bereich des Bahnhofs Neustrelitz im Einsatz gewesen. Die An- und Abreise mit der Bahn lief nach Polizeiangaben weitgehend geordnet und störungsfrei. Bei stichprobenartigen Kontrollen hätten die Beamten zehn Straftaten und eine Ordnungswidrigkeit vermerkt, meist in Zusammenhang mit Betäubungsmitteln. Unter anderem seien Ecstasy-Tabletten, Kokain und Amphetamine sichergestellt worden. Bei einem Menschen wurde demnach festgestellt, dass er sich unerlaubt in Deutschland aufhalte.

Auf dem Fusion-Festival kam es auch in diesem Jahr wieder in mehreren Fällen zu Drogenfunden. (Symbolbild) picture alliance/dpa | Philip Dulian

Der Zoll habe 24 Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und des Konsumcannabisgesetzes eingeleitet, hieß es.

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Fusion-Festival: Mobile Wache beschmiert – Polizistin leicht verletzt

Wegen Bränden war das Festival am Donnerstagabend zeitweise unterbrochen worden, sämtliche Gäste wurden auf die Landebahn evakuiert. Zu dieser Zeit beschmierten den Angaben zufolge mehrere Menschen die mobile Polizeiwache von außen mit Graffiti. Als eine Polizistin die Tat als Beweis habe filmen wollen, sei sie von einer Person körperlich angegriffen und leicht verletzt worden. Die Polizei nahm Anzeigen auf, der Sachschaden belaufe sich auf etwa 500 Euro.

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65.000 Festivalgäste auf der Fusion

Laut Veranstaltern wird die Abreise der rund 65.000 Besucherinnen und Besucher bis Mittwoch beendet sein. Der Abbau dauert noch etwa zwei Wochen an. Das Festival hatte am vergangenen Mittwoch begonnen.

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Die jährlich veranstaltete Fusion gilt als eines der größten alternativen Musik- und Kulturfestivals Deutschlands und Europas und verbindet Techno, Rock, Pop und viele andere Musikstile mit Theater und politischer Bildung. 2027 legt die Fusion eine Pause ein, bevor es 2028 weitergehen soll. (dpa/mp)