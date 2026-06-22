Vergangene Woche soll ein AfD-Landtagsabgeordneter aus Mecklenburg-Vorpommern angegriffen worden sein. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes.

Nach einem mutmaßlichen Angriff auf den AfD-Landtagsabgeordneten Michael Meister laufen die Ermittlungen bei der Rostocker Staatsanwaltschaft und dem Landeskriminalamt weiter. Es werde wegen des Verdachts auf versuchten Mord ermittelt, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Der Verdacht habe sich aus den Angaben des Geschädigten ergeben.

Das Verfahren wird beim Landeskriminalamt (LKA) geführt. Man habe dafür eine Ermittlungsgruppe im Zusammenwirken mit den örtlichen Dienststellen eingesetzt, so ein LKA-Sprecher. Zu dem körperlichen Angriff auf den 51-Jährigen soll es in der Nacht auf Donnerstag in Rostock gekommen sein, wie die Polizei sagte.

Verletzung am Arm: Täter bleiben unbekannt

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Meister wurde nach Angaben der AfD-Fraktion am Arm verletzt. Seinen Angaben zufolge versuchten die Täter, ihn auch am Rücken zu verletzen. Da der Politiker aber einen Rucksack mit Notebook getragen habe, seien die Angriffe abgewehrt worden.

Nach bisherigen Ermittlungen soll Meister von zwei unbekannten Männern angesprochen sowie im weiteren Verlauf körperlich angegriffen und am Arm verletzt worden sein. Der Politiker verständigte demnach anschließend selbstständig die Polizei. Er kam für eine ambulante Behandlung ins Krankenhaus, konnte dieses aber wieder verlassen. (dpa/mp)