Viel Sonne und hohe Temperaturen: Das Wetter ist ideal für eine Auszeit an der Küste. Nun warnt eine Stadt vor dem Baden in der Ostsee.

In der Ostsee westlich von Warnemünde (Landkreis Rostock) ist ein Algenteppich gesichtet worden. Nach Angaben des Gesundheitsamts der Stadt Rostock besteht der Verdacht auf Blaualgen. Betroffen sei vor allem der Bereich zwischen den Strandabschnitten 30 und 36. Menschen werden aufgefordert, Baden und Hautkontakt mit Algen in den betroffenen Abschnitten zu vermeiden. Besonders gilt diese Warnung für Kinder und Hunde.

Das sommerliche Wetter an der Ostseeküste bietet ideale Verhältnisse für Blaualgen. Im Gegensatz zu ihrem Namen handele es sich bei den Wasserteppichen nicht um klassische Algen, sondern um sogenannte Cyanobakterien, teilte das Amt weiter mit.

Blaualgen vermehren sich besonders bei warmem Wetter

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Diese würden sich bei dem warmen, sonnigen Wetter in dem nährstoffreichen Wasser der Ostsee besonders gut vermehren. Bei Wind und Strömung würden sich die Verfärbungen an der Wasseroberfläche allerdings verschieben oder sogar ganz auflösen.





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In Mecklenburg-Vorpommern rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) heute bei schwachem Wind mit sommerlichen Temperaturen von bis zu 30 Grad. Zum Wochenstart fallen die Temperaturen an der Küste dann voraussichtlich auf Höchstwerte bis 22 Grad. (dpa/mp)