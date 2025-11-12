Aggro-Schwan lauert vor der Haustür und sperrt Mann ein

Ein Schwan hat im Kreis Mecklenburgische Seenplatte für Aufregung gesorgt: Aggressiv soll er vor einem Hauseingang gelauert haben. Der Bewohner rief daraufhin die Polizei zu Hilfe.

Ein aggressiver Schwan hat im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte einen Hauseingang blockiert. Der 38 Jahre alte Bewohner des Hauses bat am Dienstagmorgen die Polizei um Hilfe, die sich dann zu dem Haus in Friedland begab.

Schwan wirkte nicht verletzt, aber verwirrt

„Auch sie trafen auf einen Schwan, der ihnen seinen Unmut entgegenbrachte“, gab die Polizei am Mittwoch bekannt. Auf die Beamten habe das Tier nicht verletzt, aber verwirrt gewirkt.

Ein Mitarbeiter des örtlichen Betriebshofs brachte den Polizisten eine Transportbox. Nach einiger Zeit begab sich der Vogel in die Box. Die Polizisten brachten das Tier in der Box zu einem Teich, wo sie es freiließen. „Welches Motiv der Schwan hatte, werden in diesem Fall allerdings keine weiteren Ermittlungen ans Tageslicht bringen“, heißt es von der Polizei. (dpa/mp)