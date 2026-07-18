Der Hamburger Unternehmer Gunnar Froh möchte mit der Aktion „Ein Punkt mehr“ eine AfD-Regierung in Mecklenburg-Vorpommern verhindern. Jetzt gibt er ein erstes Update.

„Ein Punkt mehr“: Der Hamburger Unternehmer Gunnar Froh hat eine ungewöhnliche Aktion für die Grünen in MeckPomm gestartet. privat

Nach gerade einmal fünf Tagen seiner Aktion „Ein Punkt mehr“ meldet der Hamburger Unternehmer Gunnar Froh einen neuen Erfolg.

Wie er auf LinkedIn teilte, seien bereits mehr als 100.000 Euro gesammelt worden. „Aktuell stehen wir bei 119.204 Euro. Mehr als 800 Menschen haben gespendet. Jede und jeder einzelne von euch hat das möglich gemacht“, schreibt er.

Das Prinzip der Aktion ist simpel. Jeden Euro, der mit dem Kennwort „Ein Punkt mehr“ an den Grünen-Landesverband in Mecklenburg-Vorpommern gespendet wird, verdoppelt der Unternehmer aus seinem Privatvermögen.

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Im Interview mit der MOPO erklärte Froh, dass ein einziger Prozentpunkt darüber entscheiden kann, ob die AfD in Mecklenburg-Vorpommern regiert oder nicht. „Aufmerksamkeit geben. Darüber schreiben, auf Instagram, TikTok, LinkedIn. Das kostet nichts, nur ein bisschen Zeit, und bringt total viel. Wichtig ist, dass Menschen ihren Einsatz nicht verpassen. Wenn man irgendwann mal politisch spenden will, dann könnte jetzt ein ziemlich guter strategischer Zeitpunkt sein.“

Froh: „Die Aktion ist ein Erfolg.“

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Innerhalb der ersten 24 Stunden seien bereits 20.000 Euro inklusive seiner Verdopplung zusammengekommen. Über den aktuellen Stand von über 100.000 Euro freut sich der Unternehmer in dem LinkedIn-Post. „Die Aktion ist ein Erfolg, und das ist nicht mein Verdienst, sondern eurer.“

Das nächste Ziel seien nun die 150.000 Euro. Ein anderer Unternehmer, Martin Bauer aus Baden-Württemberg, sei ebenfalls eingestiegen und würde die nächsten 25.000 Euro verdoppeln, schreibt Froh. „Ein Aufruf an andere Unternehmerinnen und Unternehmer: Schließt euch Martin und mir an und verdoppelt mit!“ Gemeinsam setzen wir ein starkes Zeichen. Es gibt eine Mehrheit, die optimistisch nach vorn schaut.“