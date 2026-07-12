Rauch zieht Richtung A20: Wegen eines Feuers in der Nähe der Autobahn wurde sie auf einem Abschnitt voll gesperrt.

Wegen eines Brandes in nächster Nähe ist die A20 zwischen Grimmen-West und Tribsees (Landkreis Vorpommern-Rügen) voll gesperrt.

Es brenne eine Fläche etwa 200 bis 300 Meter nördlich der Autobahn, sagte ein Sprecher der Polizei.

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Weil der Wind von Norden komme, wehe der Rauch Richtung Fahrbahn. Umleitungen seien ausgeschildert. Ob eine Wiese oder ein Feld brenne, konnte der Sprecher nicht sagen. Zuvor hatte der NDR berichtet. (dpa)