94-Jähriger stürzt von Fähre in die Ostsee – Großeinsatz

Stundenlange Suchaktion in der Ostsee vor Rügen: Am Montag stürzte ein 94 Jahre alter Mann von der Fähre „Skania“ in die Ostsee. Das Unglück ereignete sich rund 28 Kilometer vor der Küste Rügens.

Mehrere Passagiere beobachteten, wie der polnische Staatsbürger über Bord ging. See und Wetter waren zum Zeitpunkt des Vorfalls ruhig, sagte ein Sprecher der Seenotretter gegenüber MOPO. Erst gegen Ende der Suche frischte der Wind auf. Die Wassertemperatur der Ostsee lag bei etwa vier Grad.

Ostsee: Suche wurde eingestellt

Gegen 16.25 Uhr wurde der Vorfall der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) gemeldet. Die Suche fand bei Dunkelheit statt. Neben mehreren Schiffen der DGzRS, beteiligten sich auch ein Boot der Wasserschutzpolizei, ein Zollboot, ein Bergungsschlepper sowie zwei Hubschrauber. Auch die Fähren „Skania“ und „Polonia“ – die in die Gegenrichtung fuhr – suchten nach dem vermissten Passagier. Rettungskräfte aus Deutschland, Polen, Dänemark und Schweden suchten die See vor Rügen ab.

Das könnte Sie auch interessieren: Party, Sport, Strand: So startet der Norden ins neue Jahr

Mithilfe von Strömungsberechnungen konnte die DGzRS das Suchgebiet eingrenzen. Die ruhige See und die schnelle Alarmierung begünstigten die Suche. Gegen 19 Uhr wurde diese jedoch eingestellt – ohne Ergebnis. Nach Informationen der Einsatzkräfte gibt es Hinweise auf einen Suizid. Die Fähre „Skania“ war auf der Route von Ystad in Schweden nach Swinemünde in Polen unterwegs. Das Unglück ereignete sich kurz vor dem Ende der Überfahrt. (mp)

Hilfe in schweren Stunden

Ihre Gedanken hören nicht auf zu kreisen? Sie befinden sich in einer scheinbar ausweglosen Situation und spielen mit dem Gedanken, sich das Leben zu nehmen? Hier finden Sie Beratungs- und Seelsorgeangebote:

Telefonseelsorge: Unter 0800 – 111 0 111, 0800 – 111 0 222 oder 116 123 erreichen Sie rund um die Uhr Mitarbeiter, mit denen Sie Sorgen und Ängste teilen können. Auch ein Gespräch via Chat ist möglich. telefonseelsorge.de

Kinder- und Jugendtelefon: Das Angebot des Vereins „Nummer gegen Kummer“ richtet sich vor allem an junge Menschen. Erreichbar montags bis samstags von 14 bis 20 Uhr unter 116 111. Es gibt auch ein Elterntelefon, das unter 0800 – 111 0550 erreichbar ist. Samstags nehmen die jungen Berater des Teams „Jugendliche beraten Jugendliche“ die Gespräche an. nummergegenkummer.de.

Muslimisches Seelsorge-Telefon: Die Mitarbeiter von MuTeS sind 24 Stunden unter 030 – 44 35 09 821 zu erreichen. Viele sprechen Türkisch. mutes.de

Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention: Unter suizidprophylaxe.de gibt es eine Übersicht aller telefonischer, regionaler, Online- und Mail-Beratungsangebote in Deutschland.