Vier Menschen müssen nach einem Quad-Unfall im Kreis Mecklenburgische Seenplatte ins Krankenhaus – darunter auch Kinder. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Neben mehreren Rettungswagen war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. (Symbolbild) picture alliance/dpa/Julian Stratenschulte

Bei einem Unfall mit einem Quad sind am Vormittag zwischen Leußow (Mirow) und Zwenzow zwei Männer und zwei Kinder verletzt worden.

Nach ersten Erkenntnissen kam der 93-jährige Fahrer von der Straße ab und prallte mit dem vierrädrigen Fahrzeug gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte.

Zwei Kinder bei Quad-Unfall verletzt

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Der Fahrer und ein 46 Jahre alter Mitfahrer wurden schwer verletzt; zwei vierjährige Kinder, die ebenfalls auf dem Quad saßen, erlitten leichte Verletzungen. Alle vier Verletzten kamen zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser. Nach Polizeiangaben bestand keine Lebensgefahr.

Neben mehreren Rettungswagen war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Der Sachschaden wird auf rund 8000 Euro geschätzt. Die Ursache des Unfalls ist noch unklar. (dpa/mp)