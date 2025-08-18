82-Jähriger stirbt beim Baden in der Ostsee

Auf Usedom ist ein Mann beim Baden in der Ostsee gestorben. Der 82-Jährige sei am Sonntag aber nicht ertrunken, sagte Mike Golon vom Eigenbetrieb Kaiserbäder. Vielmehr habe er Vorerkrankungen gehabt.

Der Mann wurde demnach am Sonntag unweit des Ahlbecker Strandes reglos im Wasser entdeckt und aus dem Wasser geholt. Ersthelfer und Rettungsschwimmer versuchten laut Golon, den Mann zu reanimieren, blieben aber erfolglos. Zur genauen Todesursache konnte er keine Angaben machen. Zuvor hatte die „Ostsee-Zeitung“ berichtet.

Erst am Freitagabend war ein 94-Jähriger leblos treibend in der Ostsee vor Binz auf Rügen gefunden worden. Reanimationsversuche blieben ebenfalls erfolglos.

In den ersten sieben Monaten des Jahres sind nach Angaben der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) zehn Menschen in der Ostsee ertrunken, neun davon in Mecklenburg-Vorpommern. Im ganzen Bundesland stieg die Zahl der Ertrunkenen zuletzt gegen den Bundestrend. (dpa/mp)