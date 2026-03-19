Cannabis-Plantage mit 800 Pflanzen ausgehoben – sechs Festnahmen

Nach dem Fund einer großen Cannabis-Plantage bei Boizenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) nimmt die Polizei sechs Verdächtige fest. Der Schwarzmarktwert des Marihuanas liegt bei mehr als 200.000 Euro.

Auf einem rund 4000 Quadratmeter großen Grundstück in Greven bei Boizenburg wurde eine unerlaubte Aufzuchtplantage mit 800 Cannabis-Pflanzen entdeckt. Daneben konnten 672 leere Eimer mit abgeernteten Pflanzenstielen sowie rund 32 Kilogramm loses, abgeerntetes Marihuana sichergestellt werden, wie die Polizei mitteilte. Das Marihuana hat auf dem Schwarzmarkt einen Wert von mehr als 200.000 Euro.

Mieter stellt sich nach Fahndungsdruck

Den Angaben nach wurden fünf Männer festgenommen, die verdächtigt werden, die Plantage bewirtschaftet zu haben. Der 28 Jahre alte Mieter flüchtete zunächst, stellte sich aufgrund des Fahndungsdrucks aber der Polizei und wurde ebenfalls festgenommen. Den sechs Männern wird unter anderem unerlaubtes Handeln mit Cannabis in nicht geringer Menge vorgeworfen.

Das Technische Hilfswerk unterstützte dabei, die große Anzahl an Pflanzen, Aufzuchtmitteln und elektronischen Gerätschaften abzutransportieren.

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Die professionell betriebene Cannabis-Plantage hatte die Polizei bereits Ende Februar ermittelt. Ein Zeuge hatte Müllsäcke mit abgeernteten Cannabispflanzen beobachtet und die Polizei informiert. Im Rahmen der folgenden Ermittlungen konnte die Aufzuchtplantage ausfindig gemacht werden. (dpa)