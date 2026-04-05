mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
„42,37“ steht auf einem Platt Papier geschrieben, das vor dem langen Fischbrötchen liegt.

Das mit Bismarckhering, Salatblättern, Gewürzgurken und Zwiebeln belegte Brötchen ist insgesamt 42,37 Meter lang. Foto: picture alliance/dpa/F.C. Hansa Rostock

  • Rostock

42,37 Meter Fischbrötchen: Weltrekord im Norden geknackt

Mehr als 31 Meter mussten es werden – das hat ein Caterer in Rostock bei Weitem übertroffen und damit den Rekord für das längste Fischbrötchen der Welt geknackt. Zeitgleich soll Geld für den guten Zweck gesammelt werden.

Exakt 42,37 Meter sind es geworden: Damit hat ein Caterer den Rekord für das längste Fischbrötchen der Welt nach Rostock geholt. Am Samstagvormittag hatte das Catering-Team des Ostseestadions stundenlang hunderte Bismarckheringe, Salatblätter, Gewürzgurken und Zwiebeln ausgelegt und die Brötchenteile so ineinandergesteckt und miteinander verbacken, dass sie als ein Brötchen gelten. Das Rekord-Institut Deutschland bestätigte bereits den neuen Rekord.

Rostock: Fischbrötchen im Stadion aufgebaut 

Das meterlange Brötchen war im Umlauf des Heim-Stadions des Fußball-Drittligisten FC Hansa Rostock aufgebaut worden – dort wo es auch sonst während der Fußballspiele Wurst, Brötchen und Getränke gibt. Um den Rekord zu schaffen, hatte das Catering-Unternehmen W.Holz eigenen Angaben zufolge zuvor 120 Kilogramm Hering bestellt. 

Das Catering-Team um Geschäftsführer Christoph Wulff (r.) und Küchenchef Jens Schaumburg (l.) hat den Rekord für das längste Fischbrötchen der Welt geknackt. picture alliance/dpa/F.C. Hansa Rostock
Eine Frau übergibt zwei Männern eine Urkunde.
Das Catering-Team um Geschäftsführer Christoph Wulff (r.) und Küchenchef Jens Schaumburg (l.) hat den Rekord für das längste Fischbrötchen der Welt geknackt.

Nach dem Rekord sollten die Brötchen im und vor dem Stadion verkauft werden. Die gesamten Einnahmen kommen den Tafeln Mecklenburg-Vorpommerns zugute. Der Rekordversuch ist Teil des Aktionstages „Hansa für MV“, bei dem nicht nur Geld für die Tafeln gesammelt, sondern auch auf das Thema Organspende aufmerksam gemacht werden soll. Zum Heimspiel von Hansa Rostock gegen Viktoria Köln waren rund 25.500 Besucherinnen und Besucher erwartet worden.

Das könnte Sie auch interessieren: Nord- und Ostsee: An diesen Stränden bleibt die Strandkorb-Miete stabil

Der bislang bestehende Fischbrötchen-Weltrekord von fast 31 Metern war übrigens vor etwa zwei Jahren von der Rügener Gemeinde Göhen aufgestellt worden. Davor hatte die Nachbarinsel Usedom den Titel inne. (dpa/mp)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test