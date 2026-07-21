Ein Mann wird in seiner Wohnung in einer Pflegeeinrichtung vermutlich Opfer eines Gewaltverbrechens. Es gibt einen Tatverdächtigen.

Die Polizei hat am vergangenen Freitagabend in Waren an der Müritz einen 36 Jahre alten Bewohner einer Pflegeeinrichtung tot in dessen Wohnung aufgefunden. Wegen der Art der Verletzungen geht die Polizei von einem Tötungsdelikt aus, wie Staatsanwaltschaft und Polizei in Neubrandenburg mitteilten. Zuerst hatte die „Ostseewelle” über den Fall berichtet.

Nur kurzer Zeit später nahmen die Ermittler einen 33-jährigen Tatverdächtigen fest. Das Amtsgericht Waren (Müritz) erließ einen Haftbefehl gegen den Beschuldigten wegen des Verdachts auf Totschlag.

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Der Mann befindet sich in Untersuchungshaft in der JVA in Neustrelitz. Eine Mitarbeiterin der Pflegeeinrichtung hatte die Polizei informiert. (dpa/mp)