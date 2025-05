36-Jährigen totgeprügelt: Drei junge Männer verurteilt

Nach dem gewaltsamen Tod eines 36-Jährigen an einem See in Langhagen (Landkreis Rostock) sind drei 20 Jahre alte Angeklagte zu Haftstrafen verurteilt worden. Das Landgericht Rostock verurteilte die Angeklagten wegen Totschlags zu Jugendfreiheitsstrafen von je acht Jahren, sechs Jahren und sechs Monaten sowie fünf Jahren, wie das Gericht mitteilte.

Die Jugendstrafkammer sah es als erwiesen an, dass die drei zur Tatzeit 19 und 20 Jahre alten Angeklagten einen 36-jährigen Mann aus Sachsen im Juli vergangenen Jahres vorsätzlich durch massive Gewalteinwirkungen töteten.

Jugendliche verletzten Mann mit Ast und Messer

Laut Gericht fassten die Angeklagten nach vorangegangen verbalen Streitigkeiten zwischen ihnen und dem 36-Jährigen einen Tatplan. Später schlugen und traten die Angeklagten demnach auf ihr Opfer ein. Infolgedessen habe der 36-Jährige bereits lebensbedrohliche Gesichts- und Kopfverletzungen erlitten. Anschließend stachen die Angeklagten den Angaben nach auf den Schwerverletzten mit einem Ast und einem Messer ein. Dabei wurde der Mann tödlich an Hals und Oberkörper verletzt, wie das Gericht mitteilte.

Das könnte Sie auch interessieren: Entführungsfall Block: Details aus Anklageschrift belasten Mutter schwer

Das Gericht begründete die verhängten Jugendstrafen mit der Schwere der Schuld der drei Angeklagten. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. (dpa/mp)