Mit 3,6 Promille und auf Drogen: Autofahrer gerät in Gegenverkehr – Unfall

Schwerer Unfall im Landkreis Vorpommern-Rügen: Mit mehr als 3,5 Promille und unter dem Einfluss von Drogen ist ein 46-Jähriger mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn gekommen.

Laut Polizei kam es am Montagabend zwischen Klevenow und Poggendorf in einer Rechtskurve zu einer Berührung mit einem entgegenkommenden Wagen. Dabei streiften sich die linken Außenspiegel.

Fahrer auf Drogen: Test auf Cannabis und Amphetamine positiv

Die Fahrer hielten an und warteten auf die Polizei. Bei der Kontrolle des 46-Jährigen stellte die Polizei einen Atemalkoholwert von 3,59 Promille fest. Zudem fiel ein durchgeführter Drogentest positiv auf Cannabis und Amphetamine aus.

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Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Er musste seinen Führerschein abgeben und ihm wurde Blut abgenommen. Der Schaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. (dpa)