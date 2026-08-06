Ein Traktor fährt Schlangenlinien – mit 40 km/h auf einer Autobahn. Und damit nicht genug: Als die Polizei den Fahrer anhält macht sie noch eine weitere Entdeckung.

Mit einem Traktor ist ein Mann sturzbetrunken über die Autobahn gefahren. Ein anderer Verkehrsteilnehmer sah den Traktor auf der A19 nahe der Anschlussstelle Glasewitz (Landkreis Rostock) in Schlangenlinien fahren und rief die Polizei.

Bei einer Kontrolle am späten Dienstagabend habe sich herausgestellt, dass der 53-Jährige betrunken sei, sagte ein Polizeisprecher. Das Alkoholtestgerät zeigte demnach einen Wert von 2,36 Promille an. Auch einen entsprechenden Führerschein hatte der Mann nicht.

Im Norden: Traktor hätte gar nicht auf Autobahn fahren dürfen

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Eigentlich dürfe der Traktor gar nicht auf der Autobahn unterwegs sein, erklärte der Sprecher weiter. Die Landmaschine sei mit etwa 40 Kilometern pro Stunde auf dem Standstreifen gefahren.

Damit ein Fahrzeug auf der Autobahn fahren dürfe, müsse es mindestens Tempo 60 fahren. Warum der Mann mit dem Traktor dennoch auf die Autobahn fuhr, war zunächst unklar. (dpa/mp)