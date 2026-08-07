2,36 Promille auf der A19: Neue Details zur Irrfahrt im Traktor

2,36 Promille und kein Führerschein: Neue Details zur Traktor-Irrfahrt auf der A19 bei Glasewitz.

Neue Details zur kuriosen Traktor-Fahrt auf der A19 bei Glasewitz (Landkreis Rostock): Der 53-jährige Fahrer soll nach Angaben der Polizei nicht bewusst auf die Autobahn aufgefahren sein. Offenbar bemerkte er erst kurze Zeit später, dass er falsch abgebogen war.

Der Mann war am Dienstagabend mit seinem Traktor auf der Autobahn unterwegs, als ein anderer Verkehrsteilnehmer die Polizei alarmierte. Die Beamten stellten bei der Kontrolle 2,36 Promille Alkohol im Blut fest. Außerdem besaß der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis für die Landmaschine.

Traktor fuhr auf Standstreifen in Schlangenlinien weiter

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Nachdem der Fahrer seinen Irrtum bemerkt hatte, fuhr er auf dem Standstreifen weiter, sagte ein Sprecher der Güstrower Polizei der MOPO. Dabei soll er in Schlangenlinien unterwegs gewesen sein, bis der andere Verkehrsteilnehmer die Polizei verständigte.

Auch unabhängig vom Alkoholkonsum hätte der Traktor nicht auf der Autobahn fahren dürfen. Die Landmaschine war nach Polizeiangaben nur mit etwa 40 km/h unterwegs. Für die Nutzung einer Autobahn müssen Fahrzeuge bauartbedingt mindestens 60 km/h erreichen können.

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Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. Die Staatsanwaltschaft entscheidet nun über das weitere Vorgehen. (mp)