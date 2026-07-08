Das „Airbeat One“ zählt zu den größten Festivals für Elektro-Musik in Europa – mehr als 350 DJs treten auf zehn Bühnen auf. Im Fokus steht dieses Mal das Land der elektronischen Musik schlechthin.

Auf dem Flugplatz Neustadt-Glewe (Mecklenburg-Vorpommern) startet am Mittwoch (8. Juli) das riesige Festival für elektronische Musik „Airbeat One”. Bis zum 12. Juli werden erneut mehr als 200.000 Besucher:innen erwartet. Unter dem Motto „Welkom Nederland – The Home of Electronic Music!” sollen bei dem Festival dieses Mal die Niederlande im Fokus stehen – das Land, in dem die elektronische Musik zu Hause sei, heißt es von den Veranstaltern.

Rund 350 DJs und Künstler:innen sollen für fünf Tage auf insgesamt zehn Bühnen auftreten. Darunter sind bekannte Namen wie Scooter, Boris Brejcha, Charlotte de Witte und viele mehr. Doch nicht nur die großen Weltstars finden auf den Bühnen Platz: Eine neue Stage soll auch Nachwuchskünstler:innen aus Deutschland und Europa eine Plattform bieten, so die Veranstalter.

Festivalstart: Verkehrskontrollen für mehr Sicherheit

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Mit dem Start des Festivals soll auch die Polizeipräsenz rund um das Festivalgelände verstärkt werden. Die Beamt:innen wollen kontrollieren, ob Autofahrer unter Drogeneinfluss stehen oder ob die Festivalbesucher illegale Substanzen dabeihaben. Eine mobile Wache soll es ebenfalls auf dem Festivalgelände geben.

Zudem will die Polizei aufgrund des hohen Anreisedrangs den Verkehr regeln und aktuelle Hinweise zur Verkehrslage über Social-Media-Kanäle veröffentlichen. Dennoch ist während des Festivals mit überfüllten Straßen und Bahnhöfen zu rechnen.

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Anreise per Shuttlebus

Für die rund 200.000 Besucher:innen stehen für die Anreise zum Flugplatz verschiedene Shuttle-Angebote zur Verfügung: Vom Bahnhof Neustadt-Glewe soll ein kostenloser Bus zum Festivalgelände fahren. Vom Bahnhof Ludwigslust aus werden kostenpflichtige Busse angeboten. Zusätzlich gibt es organisierte Bustouren aus mehreren deutschen Städten sowie aus Dänemark, den Niederlanden, Belgien und Polen.

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Glasflaschen verboten

Beim Packen für das Festival sollten Glasflaschen jedoch zu Hause bleiben: Auf dem gesamten Festival- und Campinggelände gilt laut Veranstaltern ein striktes Glasverbot – nur Kosmetikartikel sind von der Regelung ausgenommen. Auch offene Feuerstellen sind nicht erlaubt.