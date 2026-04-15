19-Jähriger fliegt aus der Kurve und kracht in Gegenverkehr – tot

Ein 19 Jahre alter Autofahrer ist nach einem Unfall auf der Bundesstraße 96 bei der Ortschaft Usadel (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) gestorben.

Er sei im Krankenhaus seinen lebensgefährlichen Unfallverletzungen erlegen, teilte die Polizei mit. Der junge Mann war am vergangenen Donnerstag mit seinem Wagen in einer Rechtskurve aus zunächst ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und dort frontal mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammengestoßen.

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Seine 21 Jahre alte Beifahrerin erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen, der 76 Jahre alte Lastwagenfahrer wurde leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die B96 war für etwa vier Stunden gesperrt. (dpa/mp)