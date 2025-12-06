18-Jähriger verletzt mehrere Lehrer in Schule

Vier Lehrer werden in einer Bildungseinrichtung in Schwerin leicht verletzt. Was der Auslöser war und wie die Polizei auf den Vorfall reagiert hat.

Ein 18-Jähriger soll in einer Schule in Schwerin vier Lehrer leicht verletzt haben. Zuvor soll der Schüler am Vormittag mit einem Megafon lautstark in der Bildungseinrichtung in der Weststadt auf sich aufmerksam gemacht haben, wie die Polizei mitteilte. Als mehrere Lehrkräfte ihn aufforderten, dies zu unterlassen, soll es zu körperlichen Übergriffen gekommen sein. Ob die Lehrer ins Krankenhaus mussten, ging aus der Mitteilung zunächst nicht hervor.

Die Polizei nahm Anzeigen wegen des Verdachts der Körperverletzung und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte auf. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Schüler an seine Mutter übergeben. (mp)