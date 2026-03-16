Dumm gelaufen! 18-Jähriger flüchtet unter Drogen – und kollidiert mit Streifenwagen

Er flüchtete vor der Polizei, kollidierte mit einem Streifenwagen und hatte keinen Führerschein: Bei einem jungen Motorradfahrer kam einiges zusammen.

Ein Motorradfahrer ist in Strasburg (Landkreis Uckermark) vor einer Kontrolle der Polizei geflohen und im Laufe der Verfolgungsfahrt mit einem Polizeiauto zusammengestoßen. Obwohl der 18-Jährige nach dem Zusammenstoß am Sonntag zu Fuß weiter floh, stellte die Polizei ihn schließlich, wie diese mitteilte.

Dabei bemerkten die Beamten ihren Angaben zufolge, dass der 18-Jährige unter Drogen stand. Einen Führerschein für das Motorrad besaß er auch nicht. Das Motorrad wiederum war weder versichert noch angemeldet.

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Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß zwischen Motorrad und Polizeiauto niemand. Am Streifenwagen entstand ein Schaden, wie die Polizei erklärte. Gegen den 18-Jährigen wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. (dpa)