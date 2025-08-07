Linienbus im Norden in schweren Unfall verwickelt

Mehrere Fahrzeuge sind im Nordosten Mecklenburg-Vorpommerns in einen Unfall verwickelt worden. Die Bilanz: Drei Schwerverletzte, Hunderttausende Euro Schaden und ein Trümmerfeld auf der Straße.

Im Nordosten Mecklenburg-Vorpommerns ist es zu einem Verkehrsunfall mit 14 Verletzten gekommen. Drei von ihnen erlitten schwere Verletzungen, zudem wurden laut Polizei vier Autos und ein Linienbus erheblich beschädigt. Der Unfall ereignete sich auf der Bundesstraße 111 bei Wolgast.

Ein Autofahrer war mit seinem Wagen wegen eines mit Blaulicht und Martinshorn herannahenden Einsatzfahrzeugs stehengeblieben. Ein nachfolgendes Auto rammte seinen Wagen beim Ausweichen, prallte dann frontal in den entgegenkommenden Linienbus und danach gegen ein weiteres Auto, das wiederum in einen dahinterfahrenden Wagen geschoben wurde.

Die 43-jährige Busfahrerin und zwei Autofahrer wurden mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die am Unfall beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden wird auf rund 275.000 Euro geschätzt. Die von Trümmern übersäte B111 blieb während der Unfallaufnahme für mehrere Stunden voll gesperrt. (dpa/mp)