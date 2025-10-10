Maskierte rauben Seniorin aus – Schüsse bei der Flucht

Nach einem Raubüberfall auf eine Seniorin in Ellerbek sucht die Polizei Zeugen. Die Täter gaben bei ihrer Flucht zwei Schüsse ab.

Vier maskierte Täter haben am Freitag eine 79 Jahre alte Frau in ihrem Haus überfallen und Schmuck sowie Bargeld geraubt. Die Unbekannten seien gegen 10 Uhr gewaltsam durch die Terrassentür in das Einfamilienhaus im Kreis Pinneberg eingedrungen und hätten die Bewohnerin mit einer mutmaßlichen Schusswaffe bedroht, teilte die Polizei mit.

Überfall in Ellerbek: Frau leicht verletzt

Beim Versuch, die Täter zu verfolgen, stürzte die Frau und verletzte sich leicht. Während der Flucht sollen die Räuber zwei Schüsse außerhalb des Hauses abgegeben haben.

Das könnte Sie auch interessieren: Nach Feuer-Tragödie in Pinneberg: Wohnung zu klein – Familie weiter im Hotel

Die Täter flohen unerkannt. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen blieben bislang ohne Erfolg. Wie hoch der Schaden ist, war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei Pinneberg bittet Zeugen um Hinweise unter der Nummer (04101) 202-0. (dpa/mp)