Marihuana statt Popcorn: Drogenschmuggler fliegt an Grenze auf

Rauschgift statt Knabberkram: Bei der Kontrolle eines Autos am deutsch-dänischen Grenzübergang Harrislee-Kupfermühle bei Flensburg haben Bundespolizisten rund vier Kilogramm Marihuana als Popcorn getarnt im Kofferraum des Fahrzeugs entdeckt.

Bei der Überprüfung des Fahrers am Donnerstagabend sei den Beamten starker Marihuanageruch aufgefallen, teilte die Bundespolizei am Dienstag mit. Im Kofferraum entdeckten sie dann zwei Plastikbeutel mit der Aufschrift „Popcorn big and small“. Zum Vorschein kam allerdings kein Snack, sondern jeweils zwei Kilogramm Marihuana.

Der 44 Jahre alte Fahrer wurde den Angaben zufolge vorläufig festgenommen, das Rauschgift sichergestellt. Den Mann erwarten nun Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Gesetz zum Umgang mit Konsumcannabis und Fahren unter berauschenden Mitteln. (dpa/mp)