Hotelangestellte und ein Sicherheitsdienst haben einen Mann gestellt, der im Ostseebad Binz Fensterscheiben mit Steinen beworfen hat.

Luftaufnahme von Binz mit Kurhaus, Strandpromenade und Ostseestrand auf Rügen im Winter. IMAGO / blickwinkel

Auf Rügen hat ein Mann mehrere Steine auf Fenster geworfen und dabei einen hohen Sachschaden verursacht.

Nach Angaben der Polizei wurde sie in der Nacht zu Mittwoch auf die Strandpromenade im Ostseebad Binz gerufen, wo ein 23 Jahre alter Mann die Steine geworfen haben soll. Er habe insgesamt fünf Fensterscheiben, unter anderem großflächige Panoramascheiben, an drei Gebäuden beschädigt.

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Die Polizei schätzt den Schaden derzeit auf ungefähr 10.000 Euro. Grund dafür sei die Größe der beschädigten Fenster zweier Hotels und eines Geschäftshauses. Hotelangestellte und Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes hatten den Mann vor Eintreffen der Polizei gestellt und vor Ort festgehalten. (dpa)