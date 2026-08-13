Der wohl größte Albtraum kurz vor einer Reise: Ein Mann verliert in Kiel seine Tasche samt Flugtickets, Handy und Bargeld.

Schock kurz vor dem Urlaub: Ein Mann aus Kiel bemerkte am Dienstag, dass seine Tasche spurlos verschwunden war – und mit ihr das Mobiltelefon, das Urlaubsgeld und die Flugtickets. Wie die Polizei mitteilte, nahm die Geschichte jedoch eine glückliche Wendung.

Ein ehrlicher Finder entdeckte die Tasche am selben Tag auf dem Sokratesplatz im Kieler Stadtteil Dietrichsdorf und rief sofort die Polizei. Auf der nahe gelegenen Polizeistation brachten die Beamten die beiden Männer zusammen. Die Erleichterung war groß: Handy, Flugtickets und Urlaubskasse waren wieder da – die Reise nach Syrien konnte wie geplant stattfinden.

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Zum Dank übergab der erleichterte Kieler dem ehrlichen Finder einen Finderlohn. Ende gut, Urlaub gut. (Dieser Artikel erschien zuerst auf SHZ.de.)