Mann stürzt an Ostsee-Steilküste 15 Meter in die Tiefe

Dramatischer Unfall an der Ostseeküste: Ein Mann ist im Kreis Ostholstein an einer Steilküste rund 15 Meter in die Tiefe gestürzt. Warum es dazu kam, ist bislang unklar.

Nach Angaben der Polizei wurde der 47 Jahre alte Mann schwer verletzt am Freitagmorgen von Rettungskräften am unteren Ende der Steilküste bei Wangels gefunden. Der Mann habe nach seinem Sturz selbst den Notruf gewählt.

Im Norden: Mann kam mit Hubschrauber in Klinik

Die Polizei geht laut einem Sprecher davon aus, dass der Mann auf einem Wanderweg oberhalb der Küste unterwegs war, als er aus bisher ungeklärten Gründen stürzte.

Der Mann sei mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden. Er befinde sich nicht in Lebensgefahr. (dpa/mp)