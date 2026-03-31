Im Norden: Mann sticht auf Frau ein – Lebensgefahr

Mit schweren Stichverletzungen ist eine Frau in Hannover in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei geht von einem versuchten Tötungsdelikt aus und fahndet nach dem Täter.

Der Täter sei vor dem Eintreffen der Beamten geflüchtet, teilte die Polizei mit. Die 31-Jährige sei in ein Krankenhaus gebracht und dort notoperiert worden. Inzwischen sei der Zustand der Frau stabil.

Das könnte Sie auch interessieren: Großeinsatz mit Spezialeinheit an Stadtteilschule: 13-Jähriger niedergestochen

Tatverdächtig ist laut Polizei ein 38 Jahre alter Mann, nach dem gefahndet wird. Die Tat im Stadtteil Vahrenheide wird von den Beamten als versuchtes Tötungsdelikt eingestuft. Die Hintergründe der Tat blieben zunächst unklar. Auch ob es bereits vor der Tat eine Verbindung zwischen dem Verdächtigen und der 31-Jährigen gab, blieb offen. (dpa/mp)