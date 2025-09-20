72-Jähriger belästigt Kinder in Park – Anwohner greifen ein

Ein 72-jähriger Mann soll im Schlosspark Ludwigslust eine Gruppe Kinder und Jugendliche belästigt haben. Anwohner bemerkten den Vorfall – und schritten ein.

Im Schlosspark Ludwigslust (Landkreis Ludwigslust-Parchim) soll ein 72-Jähriger mehrere Kinder und Jugendliche belästigt haben. Wie die Polizei mitteilte, sprach er am Freitagabend eine Gruppe von acht Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen 12 und 15 Jahren an, die sich im Schlosspark aufhielt. Der Mann aus Nordrhein-Westfalen habe versucht, sie dazu zu überreden, sich auszuziehen und in ein Gebüsch zu begeben – ohne Erfolg.

Zwei Anwohner bekamen den Vorfall mit und alarmierten die Polizei. Bis zum Eintreffen der Beamten hielten sie den Mann vor Ort fest.

Gegen den 72-Jährigen wurde nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts, Kinder und Jugendliche zu sexuellen Handlungen bestimmt zu haben, eingeleitet. (dpa)