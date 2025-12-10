Bahnmitarbeiterin attackiert: Mann schlägt nach dem Aufwachen zu

Ein Mann schläft in einem Wartehäuschen am Bahnsteig in Neumünster – als er geweckt wird, schlägt er zu. Der 38-Jährige ist der Bundespolizei nicht zum ersten Mal aufgefallen.

Der 38-Jährige hatte in einem Wartehäuschen an einem Bahnsteig geschlafen, teilte ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion in Flensburg mit. Die Mitarbeiterin wollte ihn am Dienstag des Bahnhofes verweisen. Bundespolizisten hatten dem Mann am Vortag einen Platzverweis erteilt, weil er im Gleisbereich uriniert hatte.

Nach dem Schlag stellten Beamte auf dem Polizeirevier einen Atemalkoholtest von annähernd 2,6 Promille fest. Gegen den 38-Jährigen wurde ein Hausverbot verhängt. Zudem leiteten die Bundespolizisten ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung ein. (dpa/mp)