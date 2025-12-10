mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Ein Bahnsteig im Bahnhof Neumünster (Symbolfoto).

Ein Bahnsteig im Bahnhof Neumünster (Symbolfoto). Foto: picture alliance/dpa/Frank Molter

  • Neumünster

Bahnmitarbeiterin attackiert: Mann schlägt nach dem Aufwachen zu

Ein Mann schläft in einem Wartehäuschen am Bahnsteig in Neumünster – als er geweckt wird, schlägt er zu. Der 38-Jährige ist der Bundespolizei nicht zum ersten Mal aufgefallen.

Der 38-Jährige hatte in einem Wartehäuschen an einem Bahnsteig geschlafen, teilte ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion in Flensburg mit. Die Mitarbeiterin wollte ihn am Dienstag des Bahnhofes verweisen. Bundespolizisten hatten dem Mann am Vortag einen Platzverweis erteilt, weil er im Gleisbereich uriniert hatte.

Das könnte Sie auch interessieren: Mit Nothämmern aus Bus: Vier Kinder schlagen 13-Jährigen nieder

Nach dem Schlag stellten Beamte auf dem Polizeirevier einen Atemalkoholtest von annähernd 2,6 Promille fest. Gegen den 38-Jährigen wurde ein Hausverbot verhängt. Zudem leiteten die Bundespolizisten ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung ein. (dpa/mp)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test