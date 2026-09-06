Eine Gruppe Jugendlicher hat in Zeven einen Mann angegriffen. Die Polizei fasst einen 15 Jahre alten Verdächtigen.

Schwerer Zwischenfall im Landkreis Rotenburg (Wümme): Auf dem Herbstmarkt in Zeven ist ein Mann aus einer Gruppe Jugendlicher heraus angegriffen worden. Er wurde schwer verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, wurden die Beamten am Freitagabend gegen 21.15 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung auf dem Herbstmarkt gerufen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, fanden sie einen 43‑jährigen Mann, schwer am Kopf verletzt und am Boden liegend.

Angriff auf dem Herbstmarkt in Zeven: Mann schwer am Kopf verletzt

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Der 43-Jährige wurde vom Rettungsdienst versorgt und kam ins Krankenhaus. Laut der Mitteilung konnte der Mann bislang noch nicht durch die Polizei zum Geschehen befragt werden.

Schon bald richtete sich der Verdacht gegen einen polizeibekannten 15-Jährigen, der kurz darauf in der Nähe des Tatorts von den Ermittlern gefasst werden konnte. Die Polizei untersucht nun die Hintergründe sowie die Tatbeteiligungen des Angriffs am Freitagabend. (mp)